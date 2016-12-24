В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Лямбире построены водозаборный узел и станция водоочистки

В этом году разрешился важный для жителей Лямбиря вопрос с водоснабжением жилых домов. Проблему подачи воды низкого качества, в которой были превышены показатели сразу по нескольким элементам, неоднократно обозначали в своих обращениях местные жители. Просьбы решить этот вопрос звучали, в том числе в адрес Президента России и Главы республики.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» были построены водозаборный узел и станция водоочистки мощностью 440 кубометров в сутки. На эти цели на условиях софинансирования было направлено более 104 млн рублей. Станция питает чистой водой, соответствующей всем нормативам, микрорайон «Сельхозтехника». Модернизация оборудования позволит обеспечить качественным ресурсом более 2,5 тысяч человек.

Местная активистка Татьяна Терентьева рассказала Главе республики, что с 2014 года жители поселка испытывали настоящие мучения из-за плохого качества воды. «У нас выходили из строя стиральные машинки, приходилось покупать питьевую воду, а это большие затраты. Сегодня для нас большое событие! Из крана теперь течет чистейшая вода, ни осадка при кипячении, ни запаха. Мы очень благодарны вам, Артём Алексеевич, главе нашего района и программе «Чистая вода», - сказала Татьяна Николаевна.

«Главное, мы смогли решить давний и больной для людей вопрос. Параметры воды значительно улучшились – сейчас они находятся в зеленой зоне. Качественная вода – один из основных факторов для здоровья человека», - отметил Артём Здунов.

Глава республики осмотрел заработавшую станцию водоочистки, новейшее современное оборудование, рабочее место оператора, который видит всю технологическую картину: состояние скважин и резервуаров, режимы работы насосных станций, фильтрации, аварийные ситуации.

В этот день руководитель республики посетил и Лямбирский детский сад № 3. Здесь обновили игровые элементы на детских прогулочных площадках. Такая возможность у дошкольного учреждения появилась благодаря полученному на всероссийском сельском Сабантуе от руководителя региона сертификату. На 1,5 млн рублей были закуплены и установлены песочницы, качалки на пружинах, домик-беседка, спортивный комплекс с баскетбольной сеткой. Все элементы яркие и привлекательные для детей, изготовлены из экологически чистых материалов.

Артём Здунов осмотрел обновленную игровую инфраструктуру, оценил внешний вид оборудования и качество его установки, поинтересовался, какие еще потребности есть у дошкольного учреждения.

«Наш детский сад посещает более 260 детей, работает 12 групп, в том числе две логопедические. Все детки очень довольны новой площадкой, проводить прогулки стало гораздо интереснее. Это большая радость для нас, спасибо за такой подарок, - сказала заведующая детским садом Ирина Хантимерова. – В нашем районе очень много молодых, перспективных семей, хотелось бы, что они здесь оставались жить и работать. Думаю, что развитие социальной инфраструктуры в районе будет этому способствовать».

В поселковом доме культуры Глава Мордовии осмотрел кинозал, который еще находится в процессе ремонта. «Такие элементы, как общественные пространства или кинотеатр улучшают жизнь людей. Все, что начато, нужно обязательно завершить», - обратился он к главе района.

«В предстоящем году мы планируем привлечь в район не менее 600 млн рублей, который пойдут на ремонт двух школ, детского сада, дома культуры, строительство дорог», - доложил глава Лямбирского района Юрий Голов. Он подчеркнул, что все эти изменения стали возможны благодаря нацпроектам, инициированным Президентом России.