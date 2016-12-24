Глава Мордовии доложил Марату Хуснуллину о полном решении в республике проблемы обманутых дольщиков

В Мордовии в текущем году полностью решен вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом доложил Глава республики Артём Здунов на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

На 1 января 2021 года в республике среди проблемных объектов числилось 4 многоквартирных дома и 286 обманутых дольщиков. За прошлый год это количество уменьшилось почти в 7 раз, и в этом году вопрос был решен «под ключ».

Удалось добиться от недобросовестных застройщиков возврата вложенных средств большей части дольщиков, а 38 семей в этом году получили новые квартиры в введенном в эксплуатацию пятиэтажном жилом доме в селе Атемар Лямбирского района. Стоит отметить, что все проблемные объекты достались нынешнему Главе Мордовии от прежних управленческих команд региона.

Марат Хуснуллин отметил, что по большинству реализуемых программ развития территорий по итогам 2022 года Мордовия находится в «зеленой зоне».