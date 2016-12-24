Мордовия получит из Фонда национального благосостояния около 300 миллионов рублей на модернизацию теплосетей Саранска

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявку Мордовии на выделение из Фонда национального благосостояния средств в размере 299 млн рублей на проект по модернизации коммунальной инфраструктуры. Артём Здунов поблагодарил за поддержку председателя комиссии – вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина.



По словам Главы Мордовии, в числе основных мероприятий проекта - строительство насосной станции и реконструкция 12 центральных тепловых пунктов в Северо-восточной части Саранска. «В этой части города у нас ведется масштабное жилищное строительство, в том числе, через соответствующие госпрограммы. Благодаря проекту мы обеспечим возможность подключения к теплосетям более 180 тысяч квадратных метров вводимого жилья и улучшим качество предоставляемых услуг по теплоснабжению и обеспечению горячей водой надлежащего качества более 35 тысяч жителей этого района города».



Стоимость реализации всего проекта - почти 374 млн рублей. Кроме средств Фонда национального благосостояния в модернизацию систем теплоснабжения в Саранске собственные средства в сумме 75 млн рублей вложит ПАО «Т Плюс». Реализация проекта будет полностью завершена до конца 2023 года.