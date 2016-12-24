Представители госвласти и ЦУР Мордовии обсудили общие задачи на окружном семинаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся семинар для специалистов ЦУР и госслужащих, курирующих внутреннюю и информационную политику. Его посетили руководитель Центра управления регионом и представители Правительства Мордовии.

«Здесь мы получили много полезной информации о том, как органам власти нужно выстраивать коммуникацию с населением в интернете, – поделился мнением врио руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Мордовии Андрей Богатов. – Узнали, как правильно вести госпаблики, чтобы их аудитория получала сведения о работе властей в простой и понятной форме. Очень надеюсь, что подобные встречи станут регулярными, и мы с коллегами из других регионов сможем вместе обсуждать новые вызовы, связанные с изменениями медиапотребления».

«На встрече с партнерами из «Диалога» я обозначил, что ЦУР стал значимым элементом в процессе госуправления, – заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. – Скоординировать работу органов власти и Центров в полном объеме нам помогают такие окружные мероприятия – это мощный импульс к совместному развитию. В наше время, когда повестка меняется особенно быстро, важно видеть единую картину происходящего и всем регионам действовать консолидированно. Необходимо делать акцент на постоянной работе с людьми и корректировать системные решения с учетом обратной связи».

Стоит отметить, что сегодня на основе аналитики и социологических исследований от ЦУР власти регионов все чаще принимают системные решения. В этом году в ПФО было принято 180 таких решений, в том числе 31 – в Мордовии.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что Приволжье на данный момент – один из самых сильных округов в стране по работе в интернете. За 2022 год все ЦУР в ПФО отработали больше 827 тыс. обращений граждан, которые они оставляют в соцсетях.

«В этом году мы отработали больше 27,5 тыс. обращений от местных жителей, – рассказывает руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин. – Это на 2884 обращения больше, чем в прошлом году. Сей факт говорит о том, что люди, видя продуктивную работу органов власти, стали чаще сообщать о возникающих проблемах. Таким образом, мы наладили эффективную систему коммуникации и решения этих проблем».

Также Центры управления регионами играют важную роль в открытости власти перед населением, организуя прямые эфиры с ее представителями. Всего за год ЦУР провели 550 трансляций. В Мордовии прошло 25 эфиров, в том числе с Главой республики Артёмом Здуновым