Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ ответит на вопросы жителей в прямом эфире

9 декабря в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом - https://clck.ru/32sky5 либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.