Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ ответит на вопросы жителей в прямом эфире

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В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
9 декабря в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин ответит на вопросы граждан.
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом - https://clck.ru/32sky5 либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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