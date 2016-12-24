Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ ответит на вопросы жителей в прямом эфире

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9 декабря в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом - https://clck.ru/32sky5 либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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