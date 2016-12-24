12 декабря в 8:00 на железнодорожный вокзал Саранска прибудет сказочный поезд Деда Мороза

Главный гость из Великого Устюга выйдет на перрон, чтобы поздравить с наступающим Новым годом юных жителей Мордовии и загадать с ними новогоднее желание.

Для всех желающих будет организована праздничная анимационная программа на первой платформе железнодорожного вокзала. Она начнется в 7:40 и продлится до 12:00. Можно будет сделать фотографии со сказочными персонажами.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой - приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда.

В программе с посещением резиденции Деда Мороза в поезде значатся такие мероприятия:

- прохождение квеста в вагоне «Сказочная деревня»

- общение с Дедом Морозом

- сладкий подарок от Деда Мороза

- чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы»

Приобрести билеты можно на сайте РЖД.

В каждом городе, где делает остановку Поезд Деда Мороза, всех посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

Для всех желающих посетить поезд, не приобретая билет, работают вагон-лавка с фото-купе, вагон-ресторан, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране.