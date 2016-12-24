Артём Здунов на встрече с семьей участника СВО: «Обращайтесь с любыми вопросами, обязательно поможем»

В семью одного из мобилизованных жителей Зубово-Полянского района Артем Здунов приехал с новогодними подарками, ведь их так ждала дочь военнослужащего, 5-летняя Полина. С супругой Ксенией Владимировной за чаем обсудили насущные вопросы. Отец семейства до мобилизации работал на крупном деревообрабатывающем предприятии района, был призван в ряды Российской Армии в числе первых, в самом начале мобилизации.



«Муж очень отзывчивый человек, добрый, с повышенным чувством ответственности. Поэтому, когда началась мобилизация, не задумываясь отправился исполнять долг перед страной», - сказала Ксения.



Домочадцы рассказали, что в обычной жизни глава их семьи с большим удовольствием занимался готовкой. Способности повара, говорят, пригодились ему и в период боевого слаживания. Сейчас семья решает жилищный вопрос. Дом, где проживают супруга и дочь военнослужащего, признан аварийным - проходит по программе переселение граждан из непригодного жилья. Семья получает вместо готового жилья выкупную стоимость, планируя в дальнейшем приобрести жилье на свое усмотрение. «Самое главное, чтобы наш папа поскорее вернулся», - говорит супруга военного.



Артём Здунов заверил, что при необходимости любая помощь семье будет оказана. Он рассказал, что с ребятами из Мордовии, находящимися на территории СВО, поддерживается постоянный контакт, регулярно доставляется гуманитарная помощь. Жители Зубово-полянского района, как и вся республика, активно участвуют в сборе помощи землякам. Так, местные умельцы уже связали для бойцов на передовую более 100 пар теплых шерстяных носков.



Пока взрослые говорили о серьезных вещах, маленькая Полина разбирала подарки. Огромную корзину с фруктами и сундучок со сладостями распаковала сразу же, красивый народный костюм новой куклы долго рассматривала, большую книжку сказок отложила в сторонку - перед сном мама почитает... На подарки для взрослых взглянула одним глазком - парогенератор и красивый чайный сервиз, это - маме. Спасибо Деду Морозу!





