Безопасная и простая торговля финансовыми продуктами и услугами — реальность

Центральным Банком России инициирован проект «Маркетплейс» - онлайн-сервис, позволяющий людям приобретать продукты банков, страховых и инвестиционных компаний на одной платформе в круглосуточном режиме. Пользователи смогут заключать договоры с финансовыми организациями, при этом интернет-платформы будут гарантировать безопасность и следить за обоюдным исполнением обязанностей сторон сделки. Возможность фальсификации исключит единый реестр, в который Центральный Банк будет вносить информацию о всех договорах и транзакциях маркетплейсов.

О преимуществах онлайн-торговли по сравнению с физической покупкой рассказал начальник экономического отдела Отделения Национального банка по Республике Мордовия Сергей Домнин. Их оказалось много: разнообразные фильтры, помогают ускорить и упростить выбор; доступность услуг сразу всех финансовых организаций страны, вне зависимости от места проживания; доступ к ассортименту товаров и услуг магазинов в любое время суток; бесперебойная работа системы и повышенный уровень безопасности, которые обеспечивает Центральный Банк России; универсальность онлайн-платформ, помогающих решать на одном сайте сразу несколько задач.

Заключить договор с финансовой организацией могут все совершеннолетние граждане страны, для этого потребуется подтвержденная учетная запись на портале ГосУслуг. Уже сейчас, используя сервис, можно, например, получить кредит, приобрести полис ОСАГО или открыть вклад в банке. При этом все вклады проходят обязательное страхование в Агентстве по страхованию вкладов. Оно обеспечивает автоматическую выплату до 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у банка.