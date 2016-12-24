В Мордовии в этом году из незаконного оборота было изъято свыше 2 килограммов наркотиков

На брифинге в МВД по РМ рассказали о расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Представитель СЧ СУ МВД подполковник юстиции Николай Биушкин сообщил о результатах работы отдела по расследованию наркопреступлений в регионе в текущем году. По его словам, за 10 месяцев из незаконного оборота было изъято свыше 2 килограммов наркотических средств, в суд направлены 13 уголовных дел по 87 преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Так, в производстве следственной части находилось уголовное дело в отношении двух участников организованной преступной группы, являющихся жителями Кировской области и Пермского края, которые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки с использованием сети Интернет. «В ходе расследования данного уголовного дела была получена информация о том, что в жилище одного из обвиняемых, расположенном в Кунгурском районе Пермского края, незаконно хранится крупная партия наркотиков, предназначенных для дальнейшего незаконного сбыта. В ходе обыска в тайнике, оборудованном в подполе частного дома фигуранта, полицейские обнаружили N-метилэфедрон, мефедрон, МДМА, гашиш. Общая масса изъятых наркотических средств составила свыше 1 килограмма».

Также в рамках расследования данного уголовного дела в пригороде Домодедово Московской области полицейские обнаружили тайник с 300 граммами гашиша. Этот «товар» припрятал один из наркоторговцев и намеревался пустить в продажу. Оба фигуранта были осуждены к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строго и особого режима. При этом, один из участников данной преступной группы ранее уже отбывал уголовное наказание в виде 8 лет лишения свободы за аналогичное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, которое он совершил в 2014 году на территории Пермского края.

Сейчас в производстве следователей МВД находится 4 уголовных дела, возбужденных по 113 фактам незаконного сбыта и покушений на незаконный сбыт наркотических средств. Так, продолжается расследование уголовного дела в отношении супружеской пары из города Саратов. В сентябре этого года мужчина и женщина на личном автомобиле приехали в Мордовию, и в Рузаевском районе на территории лесного массива оборудовали не менее 65 тайников с мефедроном с целью его дальнейшего незаконного сбыта в интернете. Они были задержаны сотрудниками УНК МВД по РМ. В ходе проведения осмотров мест происшествия наркотические средства изъяты.

В завершении Николай Биушкин подытожил, что за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена строгая уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительные сроки, а также наказание в виде пожизненного лишения свободы за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. При этом для отдельных видов наркотических средств особо крупным размером является масса менее 1 грамма.