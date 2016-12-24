Неограниченные возможности спортивного духа в Саранске показали люди с ограниченными возможностями здоровья

В столице Мордовии прошел городской фестиваль «Преодоление». Десятки любителей здорового образа жизни сошлись в товарищеской борьбе.

«Преодоление» — традиционный спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья — в Саранске проводился ежегодно в течение многих лет. Коррективы в 2020 году внесла пандемия. После двухлетнего перерыва любители активного и здорового образа жизни, стремящиеся проявить свои лучшие качества, вновь смогли собраться вместе. Как и раньше фестиваль приурочили ко всероссийской декаде инвалидов.

Все участники поделились на команды. Для них подготовили несколько испытаний. Соревновались в шашках, настольном теннисе, дартсе, прыжках в длину и подъеме гири. Для каждого спортсмена-любителя это не просто способ проверить свои возможности: здесь люди находят единомышленников и заводят новые знакомства.

Медали приготовили для лучших в каждой дисциплине и в общем зачете. Но без подарка в этот день не ушел никто. Все участники получили от городской администрации сладкие призы.