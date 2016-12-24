Артём Здунов: «Постановление администрации Саранска о повышении тарифов на допуслуги в детсадах должно быть немедленно отменено»

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В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии в телеграм-канале и в своих аккаунтах в соцсетях сообщил, что решение саранской мэрии по повышению тарифов необоснованно и неоправданно.
«Постановление администрации Саранска о повышении тарифов на дополнительные услуги в детсадах должно быть немедленно отменено.
Считаю решение саранской мэрии по повышению тарифов необоснованным и неоправданным. Сейчас нужна максимальная поддержка наших жителей, и всем органам власти в республике необходимо настроиться на консолидированную работу именно в этом направлении.
Такие документы важно предварительно обсуждать в правительстве региона и детально объяснять широкой общественности.
Все необходимые выводы муниципалитет должен сделать незамедлительно. Впредь подобных непрозрачных решений быть не должно».
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