Артём Здунов: «Постановление администрации Саранска о повышении тарифов на допуслуги в детсадах должно быть немедленно отменено»

Глава Мордовии в телеграм-канале и в своих аккаунтах в соцсетях сообщил, что решение саранской мэрии по повышению тарифов необоснованно и неоправданно.

«Постановление администрации Саранска о повышении тарифов на дополнительные услуги в детсадах должно быть немедленно отменено.

Считаю решение саранской мэрии по повышению тарифов необоснованным и неоправданным. Сейчас нужна максимальная поддержка наших жителей, и всем органам власти в республике необходимо настроиться на консолидированную работу именно в этом направлении.

Такие документы важно предварительно обсуждать в правительстве региона и детально объяснять широкой общественности.

Все необходимые выводы муниципалитет должен сделать незамедлительно. Впредь подобных непрозрачных решений быть не должно».