В Мордовии 60-летний мужчина погиб в ДТП при замене колеса у машины

5 декабря в Ичалковском районе Мордовии под колесами автомашины «Лада Гранта» погиб пожилой житель региона. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В 16:50 на автодороге сообщением Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово 60-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль «УАЗ 390995». «Буханка» совершила вынужденную остановку - 58-летний водитель и двое его помощников в этот момент производили замену поврежденного автомобильного колеса.

Врезавшись в ремонтников, «Гранта» съехала в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадали два человека - 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Второй из ремонтников, 34-летний мужчина, с различными травмами доставлялся в Ичалковскую больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

По результатам освидетельствования установлено, что водители обоих транспортных средств находились за рулем трезвыми. В отношении водителя «УАЗ 390995» были составлены административные материалы за не выставленный знак аварийной остановки и нахождение вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов.