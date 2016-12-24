В Мордовии студент из Туркменистана похитил у сожительницы около 900 тысяч рублей на онлайн-игры

Сотрудники уголовного розыска в столице Мордовии разоблачили «игровые хищения» гражданина Туркменистана, обучающегося в одном из вузов Саранска. По данным МВД по РМ, 23-летний парень увел у сожительницы более 860 тысяч рублей, накопленных ею с полученной ранее пенсии по потере кормильца.

В ходе расследования было установлено, что в период с мая по сентябрь этого года молодой человек неоднократно брал взаймы у подруги различные суммы в размере от 120 до 340 тысяч рублей - якобы, на лечение родственников и другие благие цели. Чтобы убедить потерпевшую в надежности займов, он передавал 20-летней сожительнице расписки, обещая вернуть деньги с процентами. При этом, полученные средства парень тратил на «прокачку» своего аккаунта в онлайн-играх, оплату обучения и возврат долгов знакомым.

Но пришло время платить по счетам, и чтобы не возвращать деньги, кредитор просто выгнал девушку из съемной квартиры.

В настоящий момент в отношении подозреваемого Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал полностью.