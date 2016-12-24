В 2023 году Мордовии планируется около 100 значимых спотртивных соревнований международного, всероссийского и межрегионального уровня

Достояние республики
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5 декабря на заседании регионального кабинета министров обсуждались значимые вопросы социально-экономического развития.
На предыдущем заседании Правительства участники рассматривали освоение средств в рамках национальных проектов. В этот раз Министр финансов Мордовии Сергей Тюркин доложил о реализации государственных программ, на исполнение которых в 2022 году предусмотрено 6 миллиардов рублей. На 1 декабря освоение составляет 79,6%.
Низкое освоение средств зафиксировано в рамках госпрограмм, реализацию которых курируют региональные Министерство промышленности, науки и новых технологий и Министерство цифрового развития. Как отметили руководители министерств, до конца года все мероприятия будут завершены.
Помимо исполнения нацпроектов и госпрограмм, в Мордовии ведется работа по заключению соглашений с федеральными министерствами о предоставлении средств на реализацию национальных проектов в следующем году. Премьер-министр Владимир Сидоров поручил ускорить проведение этой работы: до 23 декабря необходимо заключить 90 соглашений.
Рассматривался проект программы действий Правительства на 2023 год по реализации Послания Главы Мордовии Артёма Здунова Государственному Собранию. Программа действий включает более 350 мероприятий в различных отраслях экономики, направленных на дальнейшее развитие региона. Председатель Правительства подчеркнул, что необходимо определить конкретные показатели по всем пунктам и на следующем заседании принять этот важный документ.
Министр спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов сообщил, что в 2023 году в регионе планируется проведение более 650 физкультурных и спортивных мероприятий, из них около 100 значимых соревнований международного, всероссийского и межрегионального уровня. Среди главных спортивных событий: чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, соревнования по BMX-спорту и легкой атлетике.
Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева рассказала, что в следующем году в Мордовии будут организованы более 2000 мероприятий и акций в рамках реализации Программы комплексного развития молодежной политики. В Мордовии пройдут около 10 всероссийских и окружных конкурсов, таких как Открытый чемпионат по вожатской деятельности, Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа «IQ ПФО», Международный день студента.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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