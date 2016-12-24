МВД по РМ объявило вознаграждение за информацию о матерях, бросивших новорожденных девочек

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МВД по Республике Мордовия гарантировало вознаграждение в размере по 250 тысяч рублей за помощь в раскрытии преступлений, совершенных в отношении малолетних.
Так, 17 марта 2020 года в городе Саранске недалеко от школы №10 в Пролетарском районе случайным прохожим было обнаружено тело новорожденной девочки с гнилостными изменениями. До настоящего времени мать погибшей не установлена.
29 октября 2022 года в городе Краснослободске на улице Литвиновской около частного дома местного жителя найдена картонная коробка, в которой находились две новорожденные девочки, завернутые в пеленки. Близнецы были доставлены в больницу. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, способствующей установлению личностей матерей новорожденных. Сообщить данные о предполагаемых лицах можно по телефонам: 47-77-71, 38-59-52, 29-84-03.
Вознаграждение будет выплачено гражданам, предоставившим достоверные сведения о лицах, совершивших преступления, после проведения их проверки в установленном законом порядке.
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