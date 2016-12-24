Программа «Земский доктор» привлекает медицинских специалистов на работу в сельские больницы

Без малого 30 специалистов пришли работать в Ромодановскую поликлинику за все время действия программы «Земский доктор». Она помогает медучреждениям утолить кадровый голод, а врачам дает весомую материальную поддержку.

Почти 20 пациентов за смену принимает врач-терапевт Ромодановской поликлиники. Он родом из Таджикистана, окончил МГУ им. Н.П. Огарева, затем уехал строить карьеру в другой регион. Два года назад вернулся в Мордовию уже с семьей. Сделал такой выбор благодаря друзьям и программе «Земский доктор».

По этой программе врачи смогут получить миллион рублей, если населенные пункты находятся на удаленных территориях, компенсация увеличивается до 1,5 млн рублей. По договору участнику программы нужно отработать в медучреждении 5 лет. Сейчас в Ромодановской поликлинике еще есть открытые вакансии, главный врач уверен: пустовать места долго не будут — программа дает свои результаты.

«На примере нашего лечебного учреждения программа «Земский доктор» очень актуальна. Люди идут — например, один доктор к нам приехал из Нижегородской области», — рассказывает главный врач Ромодановской поликлиники им. В.С. Поросенкова Алексей Назаров.

Всего за время действия программы в Ромодановскую поликлинику устроились 27 врачей, только в этом году поддержкой воспользовались три специалиста.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работают в республике более 10 лет и не теряют своей актуальности. Об этом говорят цифры: например, в прошлом году участниками программ стали 37 человек, в этом году — 55. Из них 33 врача и 22 представителя среднего медперсонала.