В рамках проекта партии «Единая Россия» под названием «Выбирай свое» был организован показ модной одежды мордовских брендов

Поддержка местных товаропроизводителей и развитие модной индустрии. Это стало целью проекта партии «Единая Россия» под названием «Выбирай свое».

Удовлетворить спрос потребителей на качественную и модную одежду в Мордовии не составит труда. С каждым годом в республике появляются все больше уникальных брендов. От спортивных костюмов для всей семьи до свадебных и вечерних платьев. Все образы и модели создаются в ногу со временем и соответствуют запросам потребителей.

В рамках проекта был организован показ модной одежды мордовских брендов. На суд зрителей свои уникальные работы и дизайнерские решения представили 13 брендов Мордовии. Они подготовили более 150 образов.

Над образами моделей трудилась целая команда профессионалов, а подготовила показ стилист Мария Мишунина. Как рассказывает заместитель секретаря мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности и работе с молодежью Наталия Андрюшечкина: «Мы удивились тому количеству талантливых дизайнеров и ярких брендов и решили, что их обязательно нужно всем показать и продвигать дальше на российский рынок. Кто-то из них уже давно работает, но есть те, которые еще не представлены на российском рынке. Мы решили дать им старт с этого показа».

Открыл показ бренд женской одежды «KATRIN», основанный в 2008 году. Он ориентирован на женщин от 30 до 50 лет. В год компания выпускает 2 сезонные коллекции, каждая из которых включает в себя более сотни моделей. Основатель бренда Ольга Напалкова признается, что в направлении кэжуал в Мордовии конкуренции не много. И эта ниша готова к новым дизайнерским решениям и новым брендам. Первый модный показ брендов-производителей Мордовии состоял из женских, мужских и детских образов.