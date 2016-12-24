Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов вернулся из медалью с всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня»

Начался зимний спортивный сезон. Воспитанники Региона-13 продолжают добавлять в копилку региона ценные награды. К примеру, им покоряются трассы других регионов. Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов вернулся из Коми с наградой. Там прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня».

Турнир собрал более 600 спортсменов из 45 регионов России, приехали также гости из Республики Беларусь. В первый же день медали разыграли на дистанции в 15 километров. Первым к финишу пришел уроженец Ханты-Мансийского Автономного Округа Сергей Устюгов. Вслед за ним финишировал хабаровчанин Михаил Соснин. Рауль Шакризянов из Мордовии завоевал бронзу. На десятикилометровке в этот же день он стал шестым.