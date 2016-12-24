Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов вернулся из медалью с всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня»

Достояние республики
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Начался зимний спортивный сезон. Воспитанники Региона-13 продолжают добавлять в копилку региона ценные награды. К примеру, им покоряются трассы других регионов. Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов вернулся из Коми с наградой. Там прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня».
Турнир собрал более 600 спортсменов из 45 регионов России, приехали также гости из Республики Беларусь. В первый же день медали разыграли на дистанции в 15 километров. Первым к финишу пришел уроженец Ханты-Мансийского Автономного Округа Сергей Устюгов. Вслед за ним финишировал хабаровчанин Михаил Соснин. Рауль Шакризянов из Мордовии завоевал бронзу. На десятикилометровке в этот же день он стал шестым.
Поделиться в соц. сетях:
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину