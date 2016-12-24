Из семейной фермы — в кооператив: история деликатесов из Шокши выходит на новый уровень

Несколько лет назад Марина и Марат Перфильевы переехали из города-миллионника в мордовскую глубинку – деревню Шокша Теньгушевского района, завели коз и спустя время начали варить сыр в баночках. Именно так создавался сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий потребительский кооператив «Мардарика-Шокша». Бизнес начал успешно развиваться, и сейчас супруги строят новый цех, где будут перерабатывать не только свою продукцию.

Уже практически готово дополнительное помещение для оборудования замкнутого цикла производства сыра: с момента поступления молока, далее – в сыроварни и до готового продукта. Это был старый медпункт, который стал новым цехом по переработке сельхозсырья. Здесь будут варить сыр из козьего молока, а еще - перерабатывать излишки урожая сельчан и не только. Теперь плоды нелегкого труда огородников не будут годами пылиться в погребе — сотрудники кооператива найдут применение урожаю фруктов и овощей, переработают мясо и молоко. При этом, сельчане будут получать деньги за сданную на переработку продукцию.

Большим подспорьем для успешного развития бизнеса стала государственная поддержка. В прошлом году это были новые знания, полученные в школе кооперации. В этом году грант - три миллиона рублей по программе агростартап. На эти средства идет ремонт, на них закупят новое оборудование. В планах — не только наладить производство и сбыт. Цех станет новой точкой на туристической карте республики.

Туристам предложат попробовать оригинальные угощения и сварить сыр по уникальному рецепту. Готовы им рассказать и о достопримечательностях старинного села Шокша. Это будет чуть позже, сейчас первоочередная цель — закончить ремонт и наладить оборудование. Открытие цеха планируется до конца года.