В Мордовии более 9 тысяч вакансий, более 70% из них— это рабочие профессии

В конце ноября у жителей Мордовии была возможность задать интересующие их вопросы министру социальной защиты, труда и занятости населения республики РМ Игорю Князькову. Прямой эфир с ним прошел в центре управления регионом.

Начали беседу с обсуждения ситуации на рынке труда. Глава Мордовии Артём Здунов поставил задачу сбалансировать рынок труда под те вакансии и тех специалистов, которые востребованы в республике. Сейчас в Мордовии более 9 тысяч вакансий. Более 70 процентов — это рабочие профессии. По мнению Игоря Князькова, чтобы решить поставленную задачу нужно более предметно работать с теми, кто ищет работу. Начинать нужно с профориентации и шире использовать возможность профессионального переобучения. Работодатели также должны использовать имеющиеся у них возможности.

Подключившиеся к трансляции жители Мордовии вели себя активно и задавали вопросы. Например, где можно пройти переобучение, в том числе женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, как и где трудоустроиться людям с ограниченными возможностями, как сделать так, чтобы люди не уезжали из Мордовии на заработки в другие регионы.

Отдельный блок вопросов касался социальной поддержки,в том числе семей с детьми. Было много частных обращений, но прозвучал и вопрос, касающийся многих семей. Людей интересует, как будут организованы выплаты единого социального пособия.

Несколько раз за время эфира упоминалась такая форма поддержки как социальный контракт. Это действенный инструмент для того, чтобы человек мог поправить свое материальное положение и заниматься тем, что ему по душе.

Вопросов во время прямого эфира было довольно много. Те, что не были озвучены, будут обязательно отработаны сотрудниками минсоцзащиты.