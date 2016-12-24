Мордовия и Нижегородская область подписали меморандум об обмене лучшими социальными практиками

Всероссийский ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ» проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря. Мероприятие, в котором принимают участие 1 200 человек, 128 компаний из 25 регионов стал площадкой диалога между государством и бизнесом для популяризации принципов устойчивого развития в различных регионах России.

В числе участников форума - помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко.

Центральными темами обсуждения стали актуальность повестки ESG в новых условиях, экологическая проблематика, борьба с отходами, экологическая модернизация предприятий, их поддержка со стороны финансовых институтов, распространение успешных практик регионов в масштабах страны.



2 декабря на площадке форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обмена лучшими практиками регионального развития в рамках внедрения национальной социальной инициативы на территориях Нижегородской области и Республики Мордовия в целях исполнения соответствующего поручения Президента РФ. Подписи под документом поставили заместителем Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова и заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По словам участника форума – регионального сервисного управляющего РМ Елены Семелевой, в число лучших практик, помогающих людям в трудной жизненной ситуации, вошел пилотный проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных. Напомним, что этот проект получил поддержку Главы региона Артёма Здунова и был признан одним из лучших в финале первого в России акселератора социальных решений, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной социальной инициативы. Тогда о готовности поддержать реализацию проекта из Мордовии в своих регионах уже заявили Ульяновская и Нижегородская области, также Удмуртия.