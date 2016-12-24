В Мордовии из-за вирусных угроз школам рекомендовано вновь перейти на кабинетный режим работы

На оперативном совещании у Главы Мордовии 3 декабря обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе и меры по предупреждению всплеска заболеваемости гриппом и ковидом.



В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов эпидобстановка уже обостряется, лечебные учреждения возвращаются в режим работы ковидных госпиталей. В этой связи, как подчеркнул Артём Здунов, необходимо работать на опережение и обеспечить выполнение всего комплекса профилактических мер.

Главная из них - вакцинация. В этом сезоне эпидемиологи ждут наступления агрессивного свиного гриппа. У тех людей, кто еще не успел сделать прививку, осталось совсем немного времени, чтобы это исправить. По данным Минздрава республики, прихода гриппа ждут во второй половине декабря. А наложение вирусов гриппа и ковида может еще больше осложнить ситуацию. Перед работодателями поставлена задача в ближайшие дни провести вакцинацию своих сотрудников.



«Прошу взять вопрос на особый контроль, - подчеркнул Глава Мордовии. - Давайте позаботимся о безопасности наших людей».



Отдельное внимание необходимо уделить подготовке медицинских учреждений к всплеску заболеваемости: предусмотреть коечный фонд, запас медикаментов, медперсонал.



Также рабочая группа оперштаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции предложила со следующей недели ввести в медицинских организациях обязательное ношение масок и разграничение потоков пациентов, а школам - вновь перейти на кабинетный режим работы.