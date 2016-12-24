В Мордовии судебные приставы взыскали с муниципалитета 100 тысяч рублей за несвоевременную уборку дороги от снега

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По информации УФССП по РМ, уполномоченные лица Госавтоинспекции региона провели проверку эксплуатационного состояния автомобильной дороги по улице Садовая в селе Атемар Лямбирского района. По ее результатам было установлено, что своевременная очистка проезжей части не проводилась, соответственно, это привело к образованию на дороге завалов из снега толщиной более 50 см.
В отношении Администрации Атемарского сельского поселения был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. Судом муниципалитет был оштрафован на 100 тысяч рублей. Для принудительного исполнения документ был предъявлен в отделение судебных приставов по Лямбирскому району.
За несвоевременное выполнение решения суда в отношении виновника были применены меры принудительного исполнения. Судебный пристав ввел запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего муниципалитету автопарка, а заодно выписал штрафные санкции в виде взыскания исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.
В результате «воздействия» долг поселковой Администрацией был погашен в полном объеме.
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