Прокурор Мордовии и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ проведут совместный прием предпринимателей

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В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Как сообщает Прокуратура РМ, 6 декабря 2022 года с 11 до 12 часов прокурор республики Сергей Лапин совместно с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Юрченковой совместно проведут Всероссийский день приема предпринимателей.
Мероприятие состоится в прокуратуре Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3.
Предприниматели могут обратиться с жалобами на действия правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц, а также по иным вопросам.
Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(8342) 47-47-96.
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