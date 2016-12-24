Прокурор Мордовии и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ проведут совместный прием предпринимателей

Репортер

Как сообщает Прокуратура РМ, 6 декабря 2022 года с 11 до 12 часов прокурор республики Сергей Лапин совместно с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Юрченковой совместно проведут Всероссийский день приема предпринимателей.

Мероприятие состоится в прокуратуре Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3.

Предприниматели могут обратиться с жалобами на действия правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц, а также по иным вопросам.

Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(8342) 47-47-96.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вековая дата

Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

1
Заказать рекламу
1
1
1