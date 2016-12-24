В Саранске в ходе рейда выявили более 70 автомобилистов-нарушителей с чрезмерно затонированными стеклами автомашин

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по РМ провели на территории Саранска оперативно-профилактическое мероприятие «Чистые стекла». В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ГИБДД выявили более 70 автомобилистов-нарушителей с чрезмерно затонированными стеклами автомашин.

Вместе с постановлением о наложении административного штрафа нарушителям выдавалось требование снять тонировочную пленку в течение определенного срока. В случае невыполнения требования в указанное время водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, максимальное наказание по которой предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Госавтоинспекция МВД по РМ напоминает, что согласно нормам действующего законодательства светопропускаемость лобового и передних стекол автомобиля должна быть не менее 70%.