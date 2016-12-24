В Саранске в ходе рейда выявили более 70 автомобилистов-нарушителей с чрезмерно затонированными стеклами автомашин

«Мы очень долго вас ждали!»
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Сотрудники Госавтоинспекции МВД по РМ провели на территории Саранска оперативно-профилактическое мероприятие «Чистые стекла». В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ГИБДД выявили более 70 автомобилистов-нарушителей с чрезмерно затонированными стеклами автомашин.
Вместе с постановлением о наложении административного штрафа нарушителям выдавалось требование снять тонировочную пленку в течение определенного срока. В случае невыполнения требования в указанное время водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, максимальное наказание по которой предусматривает административный арест на срок до 15 суток.
Госавтоинспекция МВД по РМ напоминает, что согласно нормам действующего законодательства светопропускаемость лобового и передних стекол автомобиля должна быть не менее 70%.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем