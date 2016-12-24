В Мордовии 52-летнего безработного будут судить за незаконную вырубку деревьев на миллион рублей

52-летний житель села Шокша Теньгушевского района предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев в лесничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД по РМ.

В ходе расследования было установлено, что в сентябре этого года сельчанин попросил двух местных жителей помочь ему заготовть древесину на одном из выделов участкового лесничества. При этом он не сообщил им об отсутствии у него разрешения на такую вырубку.

С 10 по 24 сентября на делянке недалеко от села Мельсетьево артельщики спилили 301 дерево, общим объемом 120 кубических метров. Организатор вырубки предполагал вывезти древесину к себе в хозяйство и в последующем продать, но его криминальный промысел был выявлен сотрудниками полиции.

По предварительным данным, причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования РМ ущерб составил около 950 тысяч рублей.

Браконьер вину в совершении преступления признал полностью. В настоящее время его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.