В Мордовии будут судить пожилого интернет-развратника, жертвами которого стали 16 девочек в возрасте от 9 до 11 лет

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Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, разврате и незаконном обороте порнографических материалов.
По данным следствия, в 2021 году фигурант уголовного дела, находясь по месту своего жительства в Московской области, знакомился с девочками посредством переписки в одной из социальных сетей.
В ходе интернет-общения путем демонстрации порнографических материалов он совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность в отношении 16 девочек в возрасте от 9 до 11 лет. Следствием ему также предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов вышеуказанным лицам.
Причастность обвиняемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, заключениями комплексных психолого-лингвистических, психолого-искусствоведческих и психолого-психиатрических судебных экспертиз и иными материалами уголовного дела.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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