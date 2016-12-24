Семь ученых Мордовского госуниверситета выиграли российские гранты на проведение исследований

Российский научный фонд объявил итоги конкурса проектов малых отдельных научных групп. По его результатам 7 ученых Мордовского госуниверситета выиграли гранты — теперь каждый из них получит до 1,5 млн рублей на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований.

Цель конкурса заключалась в поддержке передовых научных проектов и содействии развитию научных коллективов. Работы победителей должны решать задачи приоритетных направлений, поддерживаемых регионом исследований, а также способствовать социально-экономическому развитию территории.

«Исследовательскими коллективами вуза на конкурс малых научных групп Российского научного фонда было заявлено 38 проектов. По итогам 7 стали победителями. За время участия в конкурсах РНФ это максимальное число поддержанных проектов университета в рамках одного конкурса. В прошлом году в подобном конкурсе получили поддержку только два проекта нашего вуза. Данный рост обусловлен разными причинами, но одно можно сказать с уверенностью: наши ученые проводят актуальные научные исследования. Это подтверждает неплохая конверсия заявок в подержанные проекты. Необходимо отметить тот факт, что более половины поддержанных проектов представлены учеными из социально-гуманитарного блока — это подтверждает высокий уровень поддержки научных исследований по разным направлениям, не только тех, которые относятся к техническим или естественнонаучным», — подчеркнул проректор по научной работе МГУ им. Н.П. Огарева Александр Давыдкин.