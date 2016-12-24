С 27 по 30 ноября в Москве прошли финальные мероприятия конкурса «СМИротворец», в том числе IV Медиафорум этнических и региональных СМИ. Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 29 ноября в концертном зале «Известия Hall».

Газета «Эрзянь правда» вошла в число финалистов XIV Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Жюри конкурса высоко оценило работы Валентины Юдиной «Большая семья Володиных» и Татьяны Маторкиной «Викшнемась – те алкуксонь «орма» («Вышивание - это «болезнь»).

Мордовские журналисты заняли 3 место в категории «Этнические и локальные СМИ» (номинация «Печать»). Награду главному редактору газеты «Эрзянь правда» Марине Девятовой и спецкорреспонденту Татьяне Маторкиной вручил руководитель ФАДН Игорь Баринов. Также наши журналисты получили благодарности за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в информационное обеспечение государственной национальной политики от председателя комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Геннадия Семигина.

Всего на конкурс было подано более 13 000 работ со всей России, в шорт-лист вошли 154, победителями стали 37 СМИ и блогов из 25 регионов страны.

Организаторы этого престижного журналистского конкурса - Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Проходит он при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.