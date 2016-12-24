В Росавтодоре обсудили пятилетний план по развитию дорожной сети Мордовии с объемом финансирования около 50 млрд. рублей

Глава Мордовии Артём Здунов и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочей встречи оценили объем дорожных работ на территории республики в рамках подписанного пятилетнего плана. Сумма финансового обеспечения Программы дорожной деятельности Мордовии на 2023-27 годы составила 48,5 млрд. рублей. В нормативное состояние будет приведено около тысячи километров автодорог регионального значения, более 110 километров местных дорог, а также свыше 3 тысяч погонных метров мостовых дорожных сооружений. На территории Саранской городской агломерации до конца 2024 года в нормативное состояние будет приведено до 85% всех дорог (с периодом содержания до 2030 года).



Артём Здунов подчеркнул: «Очень важно, что стратегические вопросы создания надежной транспортной инфраструктуры в Мордовии очень четко прописаны в пятилетнем плане. Есть детальная программа – какая дорога, какой участок и сколько километров будут приведены в нормативное состояние. Среди ключевых проектов - строительство обхода Рузаевки и строительство в Саранске автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар».

В ходе встречи обсудили также планы по возведению новой транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути в Ковылкино, которая позволит решить давнюю проблему «оторванности» одного района города от другого.



«Кратчайшее расстояние между Санаксарским монастырем в Темниковском районе и селом Дивеево Нижегородской области обеспечит строительство в рамках БКД автодороги Старый Город – Вещерка. Жители республики очень ждут реализации перечисленных и других проектов», – сказал Глава республики.



Особое внимание при реализации дорожных проектов уделяется вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Артём Здунов отметил необходимость приведения в нормативное состояние отдельных участков дорожной сети республики (в том числе федеральных), где случаются ДТП. В частности, обсуждалось проведение работ на трассе Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск, которая проходит через крупный промышленный кластер в Чамзинском районе. На этом маршруте располагаются производственные мощности сразу нескольких ведущих компаний в сфере сельского хозяйства и переработки. Здесь интенсивное движение - пиковые нагрузки, в том числе транзитного автомобильного транспорта, достигают 10 000 автомобилей в сутки.



Кроме того, на встрече было принято решение подойти комплексно к вопросу снижения аварийности на автомобильных дорогах.

Глава Росавтодора Роман Новиков отметил, что в пятилетнем плане поставлена задача добиться того, чтобы 85 % дорог, входящих в опорную сеть республики, были в нормативном состоянии. В Мордовии это почти 873 км дорог - три федеральные трассы (99% из них в нормативном состоянии) и семь региональных (72 %). «Эти исходные позиции позволяют нам с уверенностью говорить, что республика сможет добиться всех поставленных пятилетним планом целей», - сказал руководитель Росавтодора.