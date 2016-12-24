Лицеисты из МГУ им. Н.П. Огарева стали одними из победителей Республиканского молодежного инновационного конвента

29 ноября в «Технопарке-Мордовия» прошел Республиканский молодежный инновационный конвент. Ученики лицея МГУ им. Н.П. Огарева презентовали собственные проекты и заняли призовые места.

Конвент – самое масштабное мероприятие для юных ученых республики. Он проводился девятый раз и собрал более 200 юных дарований со всей Мордовии. Велась работа сразу по 6 тематическим площадкам: фестиваль по робототехнике, выставка научно-технического творчества детей и подростков, практические олимпиады по робототехнике, программированию и 3D-моделированию, подведение итогов конкурса «Лучшее научно-техническое объединение Республики Мордовия».

Ученик 11А класса Лицея МГУ им. Н.П. Огарева Иван Мигачев стал победителем по направлению 3D-моделирование, а Богдан Малухин из 10А - призером выставки научно-технического творчества с проектом «Ножеточка, изготовленная с применением 3D-технологий (Fusion 360)». Ребята работали под руководством учителя информатики лицея Мордовского госуниверситета Юлии Данилиной.

Ирина Бачкова, директор лицея МГУ им. Н.П. Огарева так прокомментировала успехи лицеистов: «Наши дети - на высоте! На подобных мероприятиях лицей всегда занимает призовые места — это показатель работы команды учителей и педагогов дополнительного образования. Очень горжусь тем, что ребята показывают высокие результаты не только на олимпиадах, но и в исследовательской, проектной деятельности — в настоящее время это очень важно».