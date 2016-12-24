В Народном фронте идет формирование восьмого гуманитарного груза для наших земляков на передовой

В Мордовии продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на передовой. Благодаря жителям республики, в региональном отделении Народного фронта идет формирование восьмого гуманитарного груза.

Люди продолжают приносить теплую одежду, обувь, продукты питания, гигиенические принадлежности, лекарства, перечисляют денежные средства. Не остаются в стороне и пенсионеры. Например, они передают защитникам Родины шерстяные носки, связанные своими руками. Каждый делает это от чистого сердца, с желанием помочь и поддержать российских военнослужащих.

Необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104,114. Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.

Можно также сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. Однако важно указать в назначении платежа – sbor.13. В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для нашего региона.