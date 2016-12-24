На дорогах в Мордовии инспекторы ГИБДД за один день выявили 15 нетрезвых водителей и «отказников»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции регионального МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ГИБДД осуществляли массовые остановки водителей, проверяя каждый автомобиль в потоке. Такие проверки занимают всего несколько минут, однако дают возможность выявить нетрезвого нарушителя. Если у сотрудника полиции появляется подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии, ему предлагают пройти освидетельствование на состояние опьянения, либо непосредственно в автомобиле ДПС, либо в медицинском учреждении.

За один день в регионе было выявлено 15 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. При этом, как сообщается, было выявлено 3 факта с признаками уголовного состава преступления за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В МВД по РМ напоминают. При отказе водителя от прохождения подобной проверки на него составляется административный материал согласно ст.12.26 КоАП РФ, что предусматривает лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30000 рублей.

Госавтоинспекция Мордовии призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию и сообщать все имеющиеся данные о каждом факте управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или 38-57-27.