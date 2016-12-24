Школьники и студенты Мордовии узнали о современных цифровых угрозах и способах противостояния им

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В ноябре этого года Координационным центром по противодействию идеологии терроризма и экстремизма МГУ им. Н.П. Огарёва было завершено проведение цикла занятий в рамках нового образовательного проекта «Школа цифровой грамотности - 2022». Около 400 обучающихся разных образовательных учреждений региона узнали о современных цифровых угрозах и способах противостояния им.
О важных правилах соблюдения цифровой безопасности узнали не только слушатели вузов, ссузов и общеобразовательных школ столицы Мордовии, но и студенты из Рузаевки и Ковылкино. Пароли к почте и аккаунтам в соцсетях должны быть сложными, странное сообщение в соцсети или сомнительный звонок от близкого родственника всегда следует перепроверить, а за кибербуллинг можно получить реальный тюремный срок - об этом и многом другом рассказали слушателям специалисты Координационного центра Мордовского университета.
Отдельное внимание было уделено распознаванию экстремистских и террористических идей в онлайне. Слушатели узнали о том, куда обращаться при обнаружении противоправного контента, а также об основных направлениях работы киберволонтеров.
«Одна из задач образовательного проекта - призвать ребят всегда включать критическое мышление, когда они находятся в цифровом пространстве. Это давно стало требованием современной жизни. Необходимо как следует подумать, прежде чем сделать репост сомнительного видеоролика или чьего-то высказывания. Также необходимо анализировать и понимать, кому вы переводите деньги, даже небольшие суммы. Чтобы вдруг не обнаружить, что вы являетесь распространителем экстремистского контента или спонсором террористической организации», - рассказывает специалист Координационного центра МГУ им. Н.П. Огарёва Александр Любимов.
В рамках проекта «Школа цифровой грамотности» в следующем году планируется разработка и реализация новых уроков по цифровой безопасности. Заявки на их проведение в свободной форме представители образовательных организаций Республики Мордовия могут направлять на адрес Координационного центра МГУ им. Н.П. Огарёва: kcentr@mrsu.ru.
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