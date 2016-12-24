21-летняя жительница Саранска предстанет перед судом за хищение 850 тысяч рублей на работе

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении молодой особы, трудившейся директором рузаевского салона сотовой связи. 21-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве и присвоении не маленькой суммы денежных средств.

Сотрудники полиции установили, что в июне этого года молодая начальница оформила на клиентов без их ведома кредитные карты – благо, данные на людей были у нее под рукой. Барышня активировала эти кредитки и обналичила деньги.

Через какое-то время номинальные держатели карт стали получать от банков сообщения о необходимости погасить задолженность. Люди связывались с банком и только тогда узнавали, что у них имеются займы. Потерпевшие стали обращаться в полицию.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что девушка тайно оформила кредитные карты на трех человек и завладела деньгами на сумму около 150 тысяч рублей. Кроме того выяснилось, что директор похищала из кассы вверенные ей денежные средства, присвоив таким образом более 700 тысяч рублей. Эти деньги она тратила по личному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело вотношении оборотистой барышни направлено в суд для рассмотрения по существу.