Жителя Саранска обвиняют в «контрабандной» торговле сигаретами и алкоголем в особо крупном размере

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В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Саранска, обвиняемого в «контрабандной» торговле сигаретами и алкоголем. По информации МВД по РМ, противоправная деятельность этого товарища была пресечена оперативниками весной 2022 года.
В рамках предварительного расследования было установлено, что в декабре 2021 года криминальный делец приобрел в одном из соседних регионов более 113 тысяч немаркированных пачек сигарет и более 2,5 тысяч бутылок «левой» водки.
Табачные изделия и алкогольная продукция на сумму более 13 миллионов рублей были привезены в Саранск, где фигурант складировал их на территории двух арендованных гаражей, расположенных в Ленинском районе города.
В апреле этого года мужчина реализовал часть продукции физическим лицам. При этом стоимость одной пачки сигарет составила 50 рублей, а бутылки водки объемом 0,5 литра – 100 рублей.
Вину в совершении преступления житель Саранска признал в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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