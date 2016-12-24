Жителя Саранска обвиняют в «контрабандной» торговле сигаретами и алкоголем в особо крупном размере

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Саранска, обвиняемого в «контрабандной» торговле сигаретами и алкоголем. По информации МВД по РМ, противоправная деятельность этого товарища была пресечена оперативниками весной 2022 года.

В рамках предварительного расследования было установлено, что в декабре 2021 года криминальный делец приобрел в одном из соседних регионов более 113 тысяч немаркированных пачек сигарет и более 2,5 тысяч бутылок «левой» водки.

Табачные изделия и алкогольная продукция на сумму более 13 миллионов рублей были привезены в Саранск, где фигурант складировал их на территории двух арендованных гаражей, расположенных в Ленинском районе города.

В апреле этого года мужчина реализовал часть продукции физическим лицам. При этом стоимость одной пачки сигарет составила 50 рублей, а бутылки водки объемом 0,5 литра – 100 рублей.

Вину в совершении преступления житель Саранска признал в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.