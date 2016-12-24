Министр здравоохранения РМ Олег Маркин назвал ситуацию с коронавирусом в Мордовии стабильной

29 ноября во время прямого эфира с Министром здравоохранения Мордовии Олегом Маркиным на площадке Центра управления регионом РМ среди прочих была затронута тема коронавирусной инфекции. Министр отметил, что на протяжении почти трех лет мы все живем с пандемией коронавируса.

«Пандемию и вакцинацию никто не отметил. В этой ситуации я хочу сказать большое спасибо жителям нашего региона, которые с пониманием относились ко всем моментам, которые создавали иногда неудобства. Вакцинация возымела своей действие. Во многом благодаря и этому у нас сейчас стабильная ситуация в республике», — сказал он.

Олег Маркин также уточнил, что повторная вакцинация также необходима.

Отметим, что по данным на 29 ноября в Мордовии за сутки выявлено 11 новых заболевших опасной инфекцией. Это - фактически минимальное значение с самого начала пандемии.