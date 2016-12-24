Благодаря активистам ФАП в Ромодановском районе привели в соответствие с требованиями оказания первичной медицинской помощи

При содействии президентского движения в Республике Мордовия в фельдшерско-акушерском пункте поселка Липки Ромодановского района провели ремонт. Небольшие помещения ФАПа привели в соответствие с требованиями оказания первичной медицинской помощи на селе.

До этого времени медучреждение поселка находилось в плачевном состоянии. На стенах были глубокие трещины, между просевшими досками пола красовались огромные щели. На потолках образовались такие дыры, что на головы медика и пациентов в прямом смысле сыпалась грязь. В таких условиях на свой страх и риск медик принимала сельских пациентов: измеряла давление и делала уколы.

«В начале сентября после нашего рейда в Липкинский ФАП в региональном министерстве здравоохранения нам обещали, что в ближайшее время в медучреждении проведут ремонт. Мы также обращались за помощью в решении вопроса по ремонту кровли к главе муниципального района Сергею Ведяшкину. И вот, наконец, проблема разрешилась - этого долгое время ждали все жители поселка», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в РМ Игорь Ерёмкин.

Заведующая сельским ФАПом Надежда Авдюшкина вся сияет и говорит: «Так приятно стало приходить сюда! В помещениях отремонтировали потолки, покрасили полы и трубы отопления, на стены поклеили новые обои. Только мебель пока осталась старая, но со временем ее тоже поменяют».

Приятным переменам вместе с медиком и жителями Липок также радовались общественники. Исполняющий обязанности руководителя регионального Исполкома в Республике Мордовия Александр Назаркин передал в подарок сельскому ФАПу две тысячи медицинских масок. В ответ представители Народного фронта услышали от жителей поселка в свой адрес искренние слова благодарности за оказанную помощь.