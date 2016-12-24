Программа «Земский доктор» направлена на ликвидацию дефицита медицинских работников в сельской местности республики

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В Мордовии действует сразу две крупных программы, направленные на устранение кадровой нехватки в медицинской сфере республики. О них рассказал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.
Первая из них — целевое обучение по программам специалитета. Доступны для обучения следующие направления: лечебное дело, фармация, стоматология. Более того, по окончании обучения по целевому направлению возможно прохождение клинической ординатуры. В 2022 году этим предложением воспользовалось 106 студентов.
Вторая программа — «Земский доктор» — направлена на ликвидацию дефицита медицинских работников в сельской местности. Она предусматривает различные дополнительные стимулирующие выплаты для специалистов, которые решат работать в районных больницах. По этой программе успешно трудоустроилось свыше 300 человек.
Также министр здравоохранения отметил, что программа «Земский доктор» не имеет возрастных ограничений, и предусматривает участие работников широкого спектра врачебных специальностей - от врачей общей практики, до узких специалистов.
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