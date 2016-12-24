В Мордовии в рамках нацпроекта «Экология» расчистили 17 км реки Мокши и 3 км Саранки

Реализацию в республике проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология» обсудил Глава Мордовии Артём Здунов с министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексеем Ларькиным в ходе рабочей встречи 28 ноября.



«Мы договаривались, что рассмотрим все возможности по расчистке реки Мокша, чтобы создать условия для комфортного туристического отдыха. По этому вопросу мне поступает много обращений от жителей районов», - подчеркнул Глава республики.



Алексей Ларькин доложил, что в текущем году проведены работы по расчистке 17 км русла реки Мокша: 12 км – в Ковылкинском и 5 км – в Краснослободском районах.

«В зону расчистки попали наиболее заросшие участки, с образовавшимися заиленными островами, что влияет на изменение русла реки. Проведение этих работ в дальнейшем позволит привлекать на водный объект туристов, продуктивно заниматься рыбоводством, использовать реку для орошения сельскохозяйственных земель», - отметил руководитель ведомства.



Как отмечалось, пристальное внимание специалистами было уделено гидросооружениям, находящимся на реке. На участке Мокши в Ковылкинском и Краснослободском района есть три гидроузла, два из которых действующие – в паводковый период регулируют уровень воды.



В ближайшие годы предстоит расчистить еще 19,3 километров Мокши в Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах. Необходимая документация направлена в Федеральное агентство водных ресурсов для разработки ПСД.



«Совместно с учеными нашего университета нужно провести научно-практическую конференцию, привлечь специалистов, которые исследуют реку, чтобы решить, насколько востребована каскадная работа реки с точки зрения рыбного хозяйства и привлекательности для туризма. Внимательно посмотрите с учетом мнения глав районов, чтобы сложилась полная картина. В целом же эту работу продолжаем – привлекаем федеральное финансирование на последующие годы для расчистки остальных участков», - поставил задачу Артём Здунов.



Аналогичные работы ведутся сейчас и на реке Саранке. Расчищено уже 3 км русла, работы продолжатся и в зимний период. В общей сложности в ходе первого этапа будет расчищено 6 км реки. Далее планируется провести берегоукрепление – установить шандоры, которые позволят сохранять уровень воды на отдельных участках в засушливые периоды.



Кроме того, в 2023 году планируется начать расчистку участков русла реки Инсар далее от Экопарка, а также реки Тавла – от ул. Севастопольской до объездной дороги.