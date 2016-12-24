Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали золотую и серебряные медали на Открытой Белорусской олимпиаде по физике

В Минске прошла первая Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников. Российская сборная собрала 10 медалей - шесть золотых и четыре серебряных. Три из них получили учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей. Медаль высшей пробы завоевал десятиклассник Егор Потапов, обладателями «серебра» стали девятиклассник Александр Сируляев и десятиклассник Андрей Хритов.

Олимпиада проходила в очно-дистанционном формате в два этапа в двух возрастных категориях - от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. В первом теоретическом туре ребята решали обширные задания из разных разделов школьной физики. Задания второго, экспериментального тура, были составлены таким образом, чтобы школьники без специального оборудования смогли провести опыты.

Олимпиада проходила на площадке лицея Белорусского государственного университета. В ней принимали участие представители России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Сирии, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Уточняется, что школьники, победившие на Открытой Белорусской олимпиаде в старшей лиге, станут кандидатами в сборную России для участия в международной олимпиаде по физике в 2023 году. Ребята, выступавшие в младшей лиге, были отобраны по итогам сборов на международную естественно-научную олимпиаду юниоров.