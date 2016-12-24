Команда саранского Центра образования «Тавла» победила на Чемпионате по оказанию первой медицинской помощи

«Классная встреча»
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» прошел первый Республиканский чемпионат по оказанию первой медицинской помощи среди школьников и студентов Мордовии.
Участники чемпионата демонстрировали свои навыки в остановке кровотечения, умении делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
По итогам испытаний лучшей на соревнованиях была признана команда Центра образования «Тавла» - школы №17.
По информации городской Администрации, в состав команды-победительницы входили четверо участников - Сергей Федин (11Б класс), Аделина Серажетдинова (10А класс), Анастасия Шерстнева (8Б класс) и Артём Смаев (8Б класс).
Ребят к чемпионату готовили учитель ОБЖ и физической культуры Александр Власов и
учитель физической культуры Владимир Кадейкин.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва