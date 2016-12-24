Команда саранского Центра образования «Тавла» победила на Чемпионате по оказанию первой медицинской помощи

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» прошел первый Республиканский чемпионат по оказанию первой медицинской помощи среди школьников и студентов Мордовии.

Участники чемпионата демонстрировали свои навыки в остановке кровотечения, умении делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.



По итогам испытаний лучшей на соревнованиях была признана команда Центра образования «Тавла» - школы №17.

По информации городской Администрации, в состав команды-победительницы входили четверо участников - Сергей Федин (11Б класс), Аделина Серажетдинова (10А класс), Анастасия Шерстнева (8Б класс) и Артём Смаев (8Б класс).



Ребят к чемпионату готовили учитель ОБЖ и физической культуры Александр Власов и

учитель физической культуры Владимир Кадейкин.