Команда саранского Центра образования «Тавла» победила на Чемпионате по оказанию первой медицинской помощи

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В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» прошел первый Республиканский чемпионат по оказанию первой медицинской помощи среди школьников и студентов Мордовии.

Участники чемпионата демонстрировали свои навыки в остановке кровотечения, умении делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

По итогам испытаний лучшей на соревнованиях была признана команда Центра образования «Тавла» - школы №17.

По информации городской Администрации, в состав команды-победительницы входили четверо участников - Сергей Федин (11Б класс), Аделина Серажетдинова (10А класс), Анастасия Шерстнева (8Б класс) и Артём Смаев (8Б класс).

Ребят к чемпионату готовили учитель ОБЖ и физической культуры Александр Власов и  
учитель физической культуры Владимир Кадейкин.

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