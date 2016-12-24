В Зубово-Полянском районе глава сельского поселения признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Зубово-Полянском районе суд вынес приговор главе одного из сельских поселений. Женщина была признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге.



В ходе расследования было установлено, что в 2019-2021 гг. глава сельского поселения трудоустроила своего супруга на должность оператора газовой котельной в своей администрации. При этом женщина прекрасно знала, что здание администрации отапливается с использованием газового оборудования, не требующего обслуживания оператором газовой котельной.

Таким образом на основании фиктивных документов мужчина проработал два отопительных сезона, исправно получая заработную плату. При этом работа им фактически не выполнялась ввиду отсутствия производственной необходимости. В результате неправомерных действий сельской начальницы бюджету поселения был причинен ущерб на общую сумму более 80 тысяч рублей.



В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество женщины. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.