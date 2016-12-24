В Ковылкинскую ЦРБ проибретено медицинского оборудования более чем на 47 миллионов рублей

Ковылкинская районная больница историю свою ведет с 1960 года, а начиная с 2014-го обслуживает еще и Кадошкинский район. Около шестисот медицинских работников следят за здоровьем более 42 тысяч жителей. В больнице более 10-ти отделений. Здание построено давно и нуждалось в ремонте. Просьбы жителей были услышаны.

В июле 2022-го года Глава Мордовии Артём Здунов поручил главе муниципалитета Игорю Бутяйкину устранить недостатки. Задача выполнена. Кровля здания отремонтирована, кроме того в больницу приобрели аппарат компьютерной томографии. При этом КТ - не единственное, что было приобретено в больницу: закуплено оборудование более чем на 47 миллионов рублей - это аппарат УЗИ, мониторы, функциональные кровати, и прочие медицинские товары.

Руководство района и больницы старается прислушиваться к мнению жителей, ведь комфорт пациентов – залог их душевного равновесия и скорейшего выздоровления. Выполнена и вторая просьба – о смене постельного белья на новое.

Перемены к лучшему продолжатся: на следующий год запланирован ремонт крыши пищеблока. А еще в 2023-ем году капитальный ремонт ждет ковылкинскую поликлинику.