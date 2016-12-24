Программы развития Мордовского университета в рамках Национального проекта «Наука» помогают реализации программы развития республики

Национальный проект «Наука», инициированный Президентом России Владимиром Путиным — нацелен на повышение привлекательности в научно-исследовательской деятельности России. МГУ им. Н.П. Огарева активно работает в этом направлении - в рамках федеральных проектов «Интеграция», «Исследовательское лидерств», «Научно-инновационная инфраструктура», «Кадры».

В 2021 году Мордовский университет вошел в число 106 участников программы «Приоритет 2030», которая позволит повысить научно-образовательный потенциал университета, сформировать новую экономику знаний, а также обеспечит участие в социально-экономическом развитии региона. Более 1000 сотрудников университета вовлечены в реализацию программы развития, соответствующей направлениям социально-экономического курса Республики Мордовия.

Также мордовский университет — один из шести регионов, который входит в научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который призван объединить науку, образование и индустрию. Республика Мордовия определена базовым регионом для функционирования проектного комитета «Умное Агро» в рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».