На базе линии 122 в Мордовии заработал единый контакт-центр для поддержки семей мобилизованных

Репортер

Горячая линия помощи по единому номеру 122 работает на территории России уже два года. Она была создана для консультации граждан по вопросам коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в соответствии с указом Президента во всех регионах страны запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Ею могут воспользоваться и жители Саранска. Сейчас контакт-центр работает для поддержки семей мобилизованных.

Если у вас возникнет вопрос связанный с частичной мобилизацией и призывом, необходимо нажать добавочный номер 1, эта линия работает с 8.00 и до 20.00 в будние дни. По медицинскому обеспечению семей мобилизованных можно узнать, набрав добавочный номер 2, там отвечают круглосуточно и ежедневно. Если необходимо уточнить о мерах социальной поддержке детей мобилизованный, обращайтесь с 9.00 до 18 часов в будние дни по добавочному номеру 3, если же есть вопросы по трудоустройству, социальному обслуживанию и социальной поддержке семей мобилизованных, это можно сделать с 9.00 до 18 часов в будние дни, нажав цифру 4.

Специалисты примут обращение и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

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