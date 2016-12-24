Проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных готовы реализовать несколько российских регионов

Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртия готовы реализовать проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных. Его разработала команда республики во время акселератора по внедрению технологий сервис-дизайна в социальной сфере, организованного Агентством стратегических инициатив. Решение Мордовии вошло в десятку лучших конкурса Национальной социальной инициативы и получило поддержку Главы региона Артёма Здунова.

«По состоянию на 1 октября 2022 года 20 % освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию. Причина этого – отсутствие экзаменационных центров в исправительных учреждениях», – рассказала региональный сервисный уполномоченный (РСУ) Мордовии Елена Семелева.

Для решения проблемы команда РСУ предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту. В перспективе сферы подтверждения навыков и компетенций расширят до промышленности и жилищно-коммунальных служб. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора.

«Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи, социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу - только три процента из них трудоустраиваются. С другой - ряд крупных предприятий, в том числе машиностроительных, не могут найти сотрудников. Важно создать здесь систему СПО и проводить аттестацию. И тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже начали по ней работать с федеральными органами, с Федеральной службой исполнения наказаний», – прокомментировал проект Глава Мордовии.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила Артёма Здунова за поддержку проекта, отметив активное участие республики в реализации Национальной социальной инициативы. Она добавила, что по поручению Президента Агентство сегодня плотно взаимодействует с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители в различных жизненных ситуациях.