В Чамзинке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц

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Сотрудники прокуратуры Чамзинского района республики провели проверку исполнения законодательства о землепользовании и выявили подозрительную халатность должностных лиц центрального городского поселения.
Было установлено, что администрацией городского поселения Чамзинка при предоставлении муниципального земельного участка в аренду неправомерно был снижен размер арендной платы. В результате такой «щедрости» бюджет муниципального образования недополучил неналоговых поступлений в виде арендных платежей в размере более 3 миллионов рублей.
Кроме того, по информации Прокуратуры РМ, должностными лицами администрации городского поселения меры к взысканию указанной задолженности и образовавшейся в этой связи неустойки не принимались.
По материалам прокурорской проверки следственным органом по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.
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