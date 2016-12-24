В Чамзинке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц

Сотрудники прокуратуры Чамзинского района республики провели проверку исполнения законодательства о землепользовании и выявили подозрительную халатность должностных лиц центрального городского поселения.

Было установлено, что администрацией городского поселения Чамзинка при предоставлении муниципального земельного участка в аренду неправомерно был снижен размер арендной платы. В результате такой «щедрости» бюджет муниципального образования недополучил неналоговых поступлений в виде арендных платежей в размере более 3 миллионов рублей.

Кроме того, по информации Прокуратуры РМ, должностными лицами администрации городского поселения меры к взысканию указанной задолженности и образовавшейся в этой связи неустойки не принимались.

По материалам прокурорской проверки следственным органом по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.