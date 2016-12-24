«Коммерчески подкупленного» жителя Мордовии отправили в колонию за «откаты» на 2,6 млн рублей

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Чамзинском районе представителю одной из коммерческих организаций вынесли приговор по статье о коммерческом подкупе. Предприимчивый товарищ получил от партнеров своей фирмы «откаты» на общую сумму более 2,6 млн рублей.
Следствием было установлено, что в 2018-2021 годах фигурант уголовного дела через банковские переводы получил от представителей трех организаций коммерческий подкуп на общую сумму более 2,6 млн рублей. Денежное вознаграждение передавалось «в благодарность» за приоритетный отбор в качестве поставщиков необходимой продукции для чамзинской фирмы.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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