«Коммерчески подкупленного» жителя Мордовии отправили в колонию за «откаты» на 2,6 млн рублей

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Чамзинском районе представителю одной из коммерческих организаций вынесли приговор по статье о коммерческом подкупе. Предприимчивый товарищ получил от партнеров своей фирмы «откаты» на общую сумму более 2,6 млн рублей.

Следствием было установлено, что в 2018-2021 годах фигурант уголовного дела через банковские переводы получил от представителей трех организаций коммерческий подкуп на общую сумму более 2,6 млн рублей. Денежное вознаграждение передавалось «в благодарность» за приоритетный отбор в качестве поставщиков необходимой продукции для чамзинской фирмы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.