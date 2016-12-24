Жители ветхих и аварийных домов Зубово-Полянского района до конца года переселятся в новые квартиры

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В рамках реализации федеральной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» в Зубово-Полянском районе на территории Сосновского сельского поселения в текущем году закончено строительство 11 новых домов, из них три дома возведено в поселке Молочница и восемь домов - в Сосновке. Всего было введено в строй 48 квартир, общая площадь которых составляет 2767,2 кв. м.
В настоящее время в домах заканчиваются внутренние отделочные работы. В новые квартиры жители поселков смогут переехать до конца года.
Отметим, что в 2021 году было переселено 47 семей из 11 ветхих домов. В п. Молочница построили 4 дома, 6 домов - в п. Сосновка. Общая площадь нового жилья составила 2349,2 кв. м.
Кроме того, в 2023 году в Сосновском сельском поселении запланировано возведение еще восьми новых домов площадью 1412,2 кв. м. Ключи от новых квартир получат 29 семей.
Также к переселению из аварийного дома 1937 года постройки готовятся 6 семей из Зубовой Поляны. Для них до конца этого года будет введен в строй шестиквартирный дом по улице Электронная.
В 2022 году для 20 семей Уметского городского поселения построено четыре многоквартирных дома. Общая площадь жилья составила 763,7 кв. м. В планах на 2023 год – строительство еще четырех многоквартирных домов общей площадью 960 кв. м.
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